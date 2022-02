Recape é iniciado na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos

A construtora Simoso, vencedora do processo licitatório, iniciou os serviços de recapeamento na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos na manhã de quarta-feira (16), que atingirá toda a extensão da via. Neste mesmo processo, a Avenida Maria Palhares Cassimiro, no Parque do Estado, também receberá melhorias.

O valor estimado das melhorias é de pouco mais de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil investidos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional com contrapartida do município. A emenda, neste caso, foi apresentada

pelo deputado estadual Edmir Chedid. “Estamos com o programa de recape em andamento e em um ano e seis meses serão 90 ruas totalmente recapeadas, resultado de um trabalho sério e de equipe com o apoio dos

Governos Estadual e Federal”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti (Cidadania).

Outros processos licitatórios estão sendo concluídos e os serviços serão iniciados tão logo a homologação da empresa vencedora aconteça. Um deles prevê execução de recapeamento da Avenida Marechal Castelo Branco, sendo

parte dos recursos oriundos de convênio por intermédio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, sendo R$ 250 mil obtidos a partir de emenda do deputado estadual Cauê Macris e contrapartida do município.

Serviços de infraestrutura urbana serão feitos no Distrito Industrial João Batista Caruso. Nesse caso, a Rua Leopoldo Campos Pedrini receberá melhorias. São R$ 608 mil por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e contrapartida do município. A emenda foi apresentada pelo deputado estadual Barros Munhoz.

Outras duas concorrências estão em andamento e serão finalizadas no início de março. A primeira é referente à execução de infraestrutura urbana na Avenida Emília Marchi Martini. O convênio estadual para esta melhoria, no valor de R$ 100 mil, está confirmado após apresentação de emenda do deputado estadual Alex Madureira. O restante do valor será gasto com dinheiro do tesouro.

A segunda prevê execução de infraestrutura urbana na Rua Ângelo Armani de Oliveira e na Travessa Clarice Cardoso, no Parque Real, além da Avenida Basílio Brunheroto, no Jardim Ypê V. Para esse pacote, o investimento previsto é de R$ 615.018,96, sendo R$ 500 mil de convênio por intermédio do deputado estadual Cauê Macris.

Todos os serviços em andamento são acompanhados pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). Vale lembrar que outras 15 vias estão recebendo novo asfalto desde o final do ano passado. Diversas ruas já receberam a melhoria, dentre elas, as ruas Atibaia, Bragança Paulista, Minas Gerais e Luiz Martini, além das avenidas Brasil, Júlio Xavier da Silva e Melvin Jones.