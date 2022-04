Recape na estrada municipal Vicente Ortiz de Camargo começa em maio

O Governo do Estado de São Paulo já emitiu ordem de serviço para o início do recape da estrada municipal Vicente Ortiz de Camargo. A obra está prevista para começar na primeira quinzena de maio.

“A ordem de serviço foi dada pelo governador Rodrigo Garcia, grande parceiro da nossa região, que cumpre em seu mandato um compromisso assumido aqui, em Mogi Guaçu, ao lado do deputado estadual Barros Munhoz, no final do ano passado. Importante conquista”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Os serviços serão feitos num trecho de 4 quilômetros da via, que começa no final da Rua Paula Paulo Bueno e vai até o acesso à SPI 147/342, a antiga vicinal Mogi Guaçu a Itapira. “Recursos que vão mudar para melhor quatro quilômetros de uma via com grande fluxo de veículos sentido ao bairro da Roseira e fortemente castigada pelo tempo e pela falta de manutenção ao longo dos anos”, salientou o chefe do Executivo.

A melhoria será feita com recurso de aproximadamente R$ 4 milhões conquistados junto ao Governo do Estado, através do DER (Departamento de Estradas de Rodagens). A licitação foi aberta no início de fevereiro. Rodrigo Falsetti pontuou que outros R$ 30 milhões serão investidos em recape, incluindo outro trecho da Vicente Ortiz de Camargo, desta vez, mais oito quilômetros de acesso à Roseira, além da Estrada do Caju.