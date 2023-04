RECAPE NA RUA SOUZA: PREFEITURA APLICA MASSA ASFÁLTICA

A obra de recapeamento da Rua Souza, no bairro 12 de Setembro, tem sequência nesta quinta-feira, dia 20, com a aplicação da massa asfáltica e pintura de lombadas. A Prefeitura de Jaguariúna iniciou o recape da via nesta semana e prevê concluir a intervenção na próxima semana.

Segundo a secretária de Obras e Serviços de Jaguariúna, Fernanda Santana, nos próximos dias serão realizados os trabalhos de pintura de sinalização de solo e construção de calçadas de acessibilidade no local.

O trabalho integra um pacote de serviços de manutenção viária que está sendo executado perla Prefeitura de Jaguariúna e visa a melhoria da pavimentação das vias da cidade. Entre as obras já entregues está o recapeamento da Avenida Luciano Poltronieri, uma das principais de Jaguariúna.

Foto: Ivair Oliveira