RECÉM-NASCIDO É ENCONTRADO NA BEIRA DE ESTRADA EM PEDREIRA

Reportagem: Susi Baião

Fotos: GM de Pedreira

Um bebê recém-nascido foi encontrado na manhã desta quarta-feira (23), por um casal, à beira da Estrada Vicinal Basílio Vieira de Godoi, em Pedreira.

Por volta das 7h, o casal, encontrou o bebê, do sexo masculino, enquanto passava pelo local. Imediatamente, eles acionaram as autoridades locais, alertando a Guarda Municipal sobre a descoberta.

Ao chegarem ao local, os guardas se depararam com uma ambulância já prestando os primeiros atendimentos ao bebê. Felizmente, o recém-nascido parecia estar em boas condições de saúde. A equipe médica presente realizou uma avaliação inicial do estado de saúde da criança e tomou as medidas necessárias para garantir seu conforto e segurança.

Após passar pelo pronto-socorro da cidade, o bebê foi transferido para o Hospital Walter Ferrari de Jaguariúna, onde recebeu cuidados médicos mais aprofundados. O Conselho Tutelar foi acionado para garantir a proteção e o bem-estar do recém-nascido. Assim que receber alta, está prevista a transferência da criança para um abrigo, onde ele receberá os cuidados necessários até que a situação seja devidamente resolvida.

O casal que encontrou o bebê prestou depoimento na delegacia local, compartilhando informações valiosas que podem ajudar a entender as circunstâncias do abandono. A Polícia Civil assumiu o caso e deu início às investigações para identificar o autor desse crime repugnante. O caso foi registrado como abandono de incapaz.

Este é o segundo caso registrado de bebê abandonado na região.

No domingo, outro bebê recém-nascido, foi encontrado abandonado no estacionamento de uma Igreja em Campinas. A mãe da criança, foi localizada e presa.