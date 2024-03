Recrutas do Tiro de Guerra doam cabelos para confecção de perucas a mulheres em tratamento de câncer

No dia 6 de março o CREM (Centro de Referência Especializada da Mulher) foi palco de um grande gesto de solidariedade e amor ao próximo. Dois novos membros do Tiro de Guerra da cidade estiveram no local para cortar os cabelos e doá-los para a confecção de perucas para mulheres que estão passando por tratamento de câncer.

Os recrutas foram encaminhados pelo Sargento Márcio Antônio Lawisch, chefe da Instrução do TG 02-095, que explicou os motivos da ação: “no Tiro de Guerra os meninos matriculados precisam manter o mesmo padrão de corte de cabelo simbolizando a igualdade. Além disso, ao doar os cabelos eles podem praticar um ato de solidariedade”.

O contato foi realizado diretamente com a Secretária de Promoção Social Regina Ramil, que prontamente ofereceu o espaço do CREM e solicitou a ajuda da cabeleireira Neusa Zani, que é membra da Associação Pétalas de Rosas e exerceu o trabalho de forma voluntária. “Esses cabelos serão doados a uma ONG que fabrica perucas e as distribui de forma gratuita a mulheres que perderam seus cabelos por conta do tratamento contra o câncer. Nós agradecemos ao Sargento Márcio e aos meninos pela ótima ação que realizaram nesse dia” disse Regina.

A Associação Pétalas de Rosas oferece apoio a mulheres com câncer de mama em Itapira e também promove encaminhamento de cabelos doados a instituições que confeccionam perucas. As pessoas que tiverem interesse em doar podem entrar em contato através do telefone (19) 98602.3250.