Recuperação nas estradas rurais

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através do Departamento de Agricultura, realizou nesta segunda-feira (7), a manutenção de alguns trechos das estradas rurais do Bairro Pinhalzinho e Santo Antônio do Mato Dentro.



Para o serviço, as equipes utilizaram a chamada ‘bica corrida’, que é o conjunto de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra, além de raspa de asfalto. Também foram abertas algumas calhas, para dar vazão a água da chuva.

“Apesar do tempo chuvoso, nós conseguimos melhorar um pouco a condição das estradas rurais que cortam o nosso município. Estamos atentos as condições de tráfego de todas as estradas rurais que cortam nossa cidade”, afirmou o Diretor de Agricultura, Valdir Ferreira dos Reis (Valdir da Estufa)