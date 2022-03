Red Eventos recebe a banda Roupa Nova com a turnê comemorativa “40 Anos”; Rádio Táxi abre o show

Com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela, a banda Roupa Nova inicia as comemorações para os 40 anos de união, com números que impressionam e shows cada vez mais lotados.

​Uma trajetória aplaudida de pé por quem conhece a história da única banda com quatro décadas de estrada e a mesma formação desde o início, o show, que acontece no dia 08 de abril, será aberto pela banda Rádio Táxi, que também se apresentará com seus grandes sucessos.

​Considerado um dos melhores shows nacionais, Roupa Nova atrai para suas apresentações um público dos mais diversos. São gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Paulinho (in memorian) e Serginho.

​Sempre inovando, nesses 40 anos de muitos acordes, a banda lançou o álbum As Novas do Roupa, composto por 11 canções inéditas, que estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

​Nessa nova turnê, Roupa Nova retoma os palcos num inédito e emocionante projeto comemorativo de 40 anos, com participações especiais, sucessos que transcenderam barreiras da música, e claro, para dar continuidade ao sonho da banda com uma linda e merecida homenagem ao Paulinho e a fantástica trajetória de seis artistas completos, amados e aclamados Brasil a fora.

Oficialmente fazendo parte da banda, Fabio Nestares entra para somar, e passa a ser o sétimo Roupa Nova, assumindo os vocais ao lado dos demais integrantes.

Você já garantiu seu ingresso?

A Red Eventos, que fica localizada na Avenida Antártica, 1530, Santa Úrsula – Jaguariúna, terá abertura às 21h00 e ingressos a partir de R$ 50,00, que podem ser adquiridos nos pontos de venda ou através do site www.agoraingressos.com.br.

Confira maiores detalhes e a programação completa de eventos (20/05 – Alexandre Pires; 16/07 – Fábio Jr.; 26/08 – Zé Ramalho; 03/09 – Jorge Aragão e Diogo Nogueira; 21/10 – Marisa Monte; 09/12 – Zezé di Camargo & Luciano) através do site www.GPPRODUCOES.com.br

Sobre a RED:

Há mais de 20 anos realizando shows e eventos, a Red se tornou o maior complexo de entretenimento e negócios do interior do Estado de São Paulo, com mais de 450 mil m2, além de mais de 4700 shows e eventos realizados, com a presença de mais de 12 milhões de pessoas.

Sinônimo de organização, qualidade e sucesso em tudo o que faz, tem localização privilegiada na região metropolitana de Campinas e é cercada de todas as comodidades como hotéis, aeroporto internacional, heliponto e a maior malha viária do país em rodovias duplas.

Logística perfeita, excelente localização, conforto e segurança, além de equipe altamente especializada e estacionamento com seguro para 10 mil veículos. A solução completa para você e sua empresa!