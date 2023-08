Reforma do prédio do Mercadão Municipal avança

As equipes da JEA Construtora e Incorporadora LTDA – empresa vencedora do processo de licitação – continuam atuando nas obras de reforma do Mercado Municipal. Nesta fase, estão sendo executados a estrutura do subsolo e o muro de arrimo.

O trabalho foi iniciado no dia 13 de março e já contemplou serviços como a laje do mezanino, a instalação das escadas metálicas e de eletrodutos, execução das estacas da fundação, reboco do mezanino e boxes, aplicação de revestimento dos azulejos dos sanitários e instalação do telhamento metálico e também da parte elétrica. Nas próximas etapas, as equipes trabalharão na concretagem da laje do subsolo e instalação de piso porcelanato em todo o pátio.

O projeto prevê a revitalização total do espaço com preservação das características do telhado e criação de uma área externa com espaço coberto e estacionamento no subsolo para até 31 veículos. A parte do térreo será destinada ao comércio de flores, produtos naturais e artesanais, açougue/peixaria, cafeteria/padaria e lanchonete/pastelaria e para isso serão construídos boxes, quiosques, mezanino e banheiros. Na parte de baixo, a atividade principal continuará sendo de produtos hortifrutigranjeiros.

O prazo de execução da obra é de 12 meses ao custo de R$ 6.119.294,69. Os recursos são oriundos do Finisa (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal.