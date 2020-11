Reforma no Centro de Saúde está na etapa de demolição

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) está executando algumas demolições na refora do Centro de Saúde, que fica na Avenida dos Trabalhadores. As obras tiveram início no dia 15 de outubro e as melhorias deverão trazer mais conforto para os usuários do serviço.

A empresa responsável pela obra é a DJR, com orçamento em R$ 140 mil, e o prazo para a conclusão é de 5 meses. Serão trocados o piso e a cobertura do prédio, o forro será totalmente renovado e um novo revestimento e nova pintura serão aplicadas, modernizando a estrutura do Centro de Saúde.