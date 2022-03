REFORMAS EM CEMPIS ENTRAM EM NOVA FASE

Oferecer ensino de qualidade às crianças e adolescentes mogimirianas é um norte que toda gestão deve seguir. Assim, a Prefeitura deu início, no final de 2021, a um ciclo de reformas que, neste momento, tem dois Centros Educacionais Municipais de Primeira Infância (CEMPIs) como alvos. Estes serviços também acontecem por intermédio do vereador Márcio Ribeiro.

CEMPI MARIA BUENO

No dia 1º de dezembro começou o trabalho no CEMPI Maria Bueno de Amoedo Campos, na Vila Dias. Já foi realizado o reforço estrutural de algumas salas de aula que estavam com trincas. O local ainda passará por uma troca de todo o piso, pintura interna e externa nos dois prédios e o muro da divisa com o Ginásio Maria Paula Bueno será refeito em sua lateral e nos fundos.

Será feitos reparos na área elétrica, além de troca do telhado, com a instalação de telha metálica trapezoidal do tipo sanduíche. O prazo para execução é de cinco meses e o serviço, executado pela GR Engenharia Construções Ltda está orçado em R$ 659 mil.