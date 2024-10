Região de Campinas pode ter chuva forte entre quarta-feira (9) e sábado (12)

A região de Campinas poderá ter chuva forte entre esta quarta-feira, dia 9 de setembro, e sábado, dia 12. Boletim meteorológico da Defesa Civil do Estado informa que a passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste vai criar condições para ocorrência de pancadas de chuva forte, além de haver condições para temporais, seguidos de raios e rajdas de vento intensas.

Entre quinta-feira, dia 10, e sexta, dia 11, a previsão é de tempestade e chuva acumulada na casa dos 80 milímetros. As equipes do serviço público já estão atentas às áreas mais vulneráveis, por conta do risco de deslizamentos, desabametos, alagamentos, inundações, além de outros acontecimentos relacionados a raios, vento forte e chuva com granizo.

Os moradores devem se cadastrar para receber alertas de risco de tempestade ou chuva forte iminente e recomendações de segurança. O serviço é gratuito e para se cadastrar, basta enviar um SMS para o número 40199, colocando o CEP da residência no assunto da mensagem.

O telefone 199 da Defesa Civil de Campinas está disponível para registrar chamados sobre alagamentos, inundações e quedas de árvores sobre vias públicas ou imóveis. Por meio deste número, é possível solicitar também uma vistoria da Defesa Civil caso seu imóvel tenha sido afetado pela chuva.

Em caso de emergências, ligue para o 193 do Corpo de Bombeiros. Para solicitações de podas e extrações de árvores, o contato é pelo telefone 156.

O Departamento de Defesa Civil de Campinas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, é o órgão central do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsável por promover a normatização, supervisão técnica e específica sobre as ações desenvolvidas pelos órgãos do SIMPDEC. Entre em contato pelo telefone 199 para registrar ocorrências.