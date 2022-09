RELEASE: Prefeitura faz novo mutirão para famílias de Artur Nogueira atualizarem Cadastro Único

Prefeitura faz novo mutirão para famílias de Artur Nogueira

atualizarem Cadastro Único

_Ação acontece neste sábado (03), das 9h às 16h, na EE. Profº João

Baptista Gazzola; confira se seu nome está na lista para atualização_

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e

Desenvolvimento Social, realizará mais um mutirão neste sábado (03)

para famílias atualizarem o Cadastro Único. O mesmo beneficia

moradores em vulnerabilidade com programas do Governo como Auxílio

Brasil, destinado às famílias com renda per capita inferior a R$210.

A ação acontecerá das 9h às 16h, na EE. Profº João Baptista

Gazzola, no bairro Jardim Carolina. Não é necessário agendamento.

De acordo com o titular da pasta, Amarildo Boer, o objetivo dos

mutirões é atender quem precisa atualizar os dados no sistema do

Cadastro Único e, assim, evitar bloqueios e cancelamentos de

benefícios de transferência de renda.

“Para dinamizar os atendimentos deste serviço, optamos pelos mutirões,

pois são dias em que as equipes realizarão apenas as atualizações –

não comprometendo os demais atendimentos – e em locais estratégicos e

de fácil acesso da população”, disse Boer.

Os nomes dos moradores que precisam atualizar o cadastro foram

divulgados e podem ser consultados no site oficial da Prefeitura

(http://arturnogueira.sp.gov.br/site/prefeitura-divulga-nova-lista-de-atualizacao-de-cadastro-unico/).

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3827-9700 –

ramais 9372, 9375 e 9377.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Durante o mutirão, não é preciso fazer agendamento, basta levar os

seguintes documentos para o atendimento:

-RG

-CPF

-Carteira de trabalho ou holerite

-Certidão de nascimento ou casamento

-Título de eleitor

-Comprovante residência

PRÓXIMOS MUTIRÕES

-14/09, das 9h às 16h – Quadra de Esportes – Prefeitura Municipal. Av.

XV de Novembro, 1.400 Jd Paineiras (População Geral)

-27/09, das 9h às 16h, Quadra de Esportes – Prefeitura Municipal. Av.

XV de Novembro, 1.400 Jd Paineiras (População Geral)