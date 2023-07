Renato Albani, Barbixas e infantis estão esta semana no Teatro Oficina do Estudante

O “Festival de Férias” de julho do Teatro do Estudante Iguatemi Campinas apresenta esta semana os espetáculos infantis são “Alladin”, “O Pequeno Principe”, “O Sítio do Pica Pau Amarelo” e “João e Maria”, com produção da Cia. Arte & Manhas. Para qualquer um deles os ingressos custam R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira) e podem ser adquiridos nas bilheterias e no site www.ingressodigital.com. As apresentações são às 15h.

“Chapéuzinho Vermelho”, será apresentado no dia 11, terça-feira, às 15h. O espetáculo, inspirado na obra de Charles Perrault, ‘Chapeuzinho Vermelho em: Uma Surpresa para o Lobo’, conta o clássico de uma forma diferente. Apostando na interatividade com a plateia, a montagem pretende colocar a criança no palco com voz ativa no andamento da peça para estimular o senso crítico e opinativo das crianças. A história ainda incentiva à boa alimentação, substituindo a famosa cesta de doces por frutas. A trilha sonora foi composta especialmente para a montagem, os figurinos são fiéis ao clássico e, os cenários, inteligentes.

“Aladdin”, está agendado para a quarta-feira, dia 12. O Espetáculo é fruto de uma pesquisa de dois anos na busca de soluções criativas para as cenas mais desafiadoras, como o tapete mágico, que usa elementos de luz negra e bonecos para encantar o público. A montagem, mesmo baseada em um super clássico, guarda momentos novos, além dos cenários imersivos e figurinos produzidos de forma artesanal.

Na quinta-feira, dia 13, as crianças poderão assistir à peça “O Pequeno Principe”, baseada na obra de Antoine de Saint-Exupéry, sobre um príncipe que viaja por vários planetas. Nessa trajetória, o principezinho conhece alguns amigos que o fazem questionar a essência da vida. Destaques para as trocas rápidas de figurino, com dois atores interpretando vários personagens: Aviador, Rei, Homem de Negócios, Super Vaidoso, Acendedor de Lampião, Rosa, Raposa e Serpente.

Na segunda-feira, dia 17, da obra de Monteiro Lobato, “O Sítio do Pica Pau Amarelo” traz a história “O Circo de Cavalinhos”, publicado originalmente em 1921, na qual a boneca de pano Emília resolve ter no Sítio um ‘Círculo de Escavalinhos’, o que, traduzido para o português usual, seria o Circo de Cavalinhos. A ajuda dos amigos Pedrinho, Narizinho, Visconde, Nastácia e Dona Benta é fundamental para este sonho se tornar realidade. Esta adaptação busca trazer para as novas gerações um mundo fantástico de descobertas e sensações, com o resgate da cultura brasileira.

E, na terça-feira, dia 18, “João e Maria”, espetáculo inspirado na fábula na qual dois irmãos descobrem que a madrasta tinha um plano terrível para abandoná-los na floresta e, por isso, decidem fugir de casa e marcam o caminho com migalhas de pão. No entanto, surge um imprevisto: os passarinhos que por ali habitavam estavam com fome e comem todas as migalhas da trilha feita pelos irmãos. As crianças têm participação efetiva no espetáculo e são chamadas ao palco para ajudar a conduzir a história, do começo ao fim.

Humor

Na sexta-feira, dia 14 (e, também, no dia 21), com sessão extra às 19h e às 21h, o humorista Renato Albani apresenta o stand-up comedy “Assim Caminha a Humanidade”. Os ingressos custam R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira). A classificação etária é 16 anos. Este é o quarto show solo do humorista. Focado em relatos dos anos 1990 e 2000, o comediante utiliza suas referências com programas de TV, desenhos animados, amigos, histórias da infância e de relacionamento familiar entre pais e filhos. A plateia se identifica imediatamente com os textos sempre bem-humorados. O show tem 60 minutos de duração.

Capixaba, 37 anos, radicado em São Paulo, Renato Albani é Engenheiro Eletricista de formação e, sem saber, já começou a fazer comédia na escola quando seus professores permitiam que, nos 5 minutos finais de suas aulas, ele fizesse imitações e contasse piadas. Profissionalizou-se em 2010, quando passou a integrar o grupo Comedia 027, em Vitória, no Espírito Santo, e a se destacar no cenário capixaba como grande revelação do humor daquele Estado. O humorista contabiliza turnês internacionais pela Europa e Japão e ficou mais de três anos em cartaz com seus shows solos: “O melhor trabalho do mundo”, “Alguém me explica o mundo” e “Me tornei quem eu mais temia”, gravado em 2022 para a Amazon.

No final de semana tem “Improvável” com os Barbixas. No sábado, dia 15, o espetáculo será apresentado às 21h e, no domingo, às 18h. Os ingressos custam de R$ 35,00 a R$ 90,00, de acordo com o setor. A classificação etária é 14 anos. Criado e apresentado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna (os Barbixas), o espetáculo se baseia na improvisação como linguagem para a criação de jogos e de cenas artísticas de humor. Ele foi criado em 2007, inspirado no programa de televisão britânico “Whose Line is It Anyway?” e nos espetáculos brasileiros de improvisação teatral “Zenas Emprovisadas (ZE)” e “Jogando no Quintal”.

Neste show, um mestre de cerimônias apresenta as regras dos jogos, a plateia sugere os temas e os atores improvisam as cenas na hora e sem nenhuma preparação prévia. Assim, nunca uma apresentação é igual à outra, fazendo com que o público retorne sempre. O improviso exige muito treino de agilidade, raciocínio, interação entre os atores e a prática do trabalho em conjunto. Para isso, os Barbixas têm um profundo processo de pesquisa e de ensaios no qual são criados os jogos ou estudadas as mecânicas daqueles que já são praticados por grupos de improviso do mundo todo.

Números improváveis

Transformar o espetáculo em números o torna ainda mais surpreendente: até 2017, quando completou 10 anos, o Improvável já havia sido visto por mais de um milhão de pessoas em apresentações em inúmeras cidades do país e na capital paulista (Teatro Tuca), tendo batido o recorde de permanência de uma peça teatral em cartaz naquele espaço.

Os Barbixas têm um canal no Youtube que soma cerca de 700 milhões de visualizações. O canal registra 2,7 milhões de inscritos e uma média de oito milhões de acessos por mês. Os vídeos são publicados todas às terças e quintas-feiras. Em 2010, o canal dos Barbixas entrou para a lista das 100 webséries mais vistas do mundo. No Twitter são quase 1,9 milhão de seguidores e no Facebook mais de 1 milhão de curtidas.

Seguem vídeos dos espetáculos:

Chapeuzinho Vermelho: https://amanhas.com.br/espetaculo/chapeuzinho-vermelho-em-uma-surpresa-para-o-lobo/

Aladdin: https://youtu.be/mi89ohQMR0U

O Pequeno Príncipe: https://youtu.be/Iw6gkvxxCow

O Sítio do Picapau Amarelo: https://youtu.be/-4F-jZB06f4

João e Maria: https://youtu.be/X2zHHaR8BLE

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de julho – sujeita a alterações

Dia: 11, terça-feira, às 15h

Chapeuzinho Vermelho – Infantil

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 12, quarta-feira, às 15h

Aladdin – Infantil

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 13, quinta-feira, 15h

O Pequeno Principe – Infantil

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dias: 14 e 21, sextas-feiras, às 19h (extra) e às 21h

Renato Albani -“Assim Caminha a Humanidade” – stand-up

Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dias: 15 e 16, sábado, às 21h, e, domingo, às 18h

Barbixas – Comédia

Ingressos: de R$ 35,00 a R$ 90,00 (de acordo com o setor)

Classificação etária: 14 anos

Dia: 17, segunda-feira, às 15h

O Sítio do Pica Pau Amarelo – Infantil

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 18, terça-feira, às 15h

João e Maria Infantil

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 19, quarta-feira, às 15h

Rapunzel – Infantil

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 20, quinta-feira, 15h

Branca de Neve – Infantil

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 22, sábado, às 15h

Um bau de barulhinhos 2 – Infantil

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 22, sábado, às 19h

Cleber Rosa “Reclamação do Dia” – stand-up

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dias: 22 e 23, sábado, às 21h e, no domingo, às 20h

Queen Experience – Show

Ingressos: R$ 95,00 (meia-entrada) e R$ 190,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 23, domingo, às 15h

O Patinho Feio – Infantil

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dias: 29 e 30, sábado e, domingo, às 15h

Bita e Os Animais – “O Espetáculo” – Infantil

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 29, sábado, às 18h (extra) e às 20h

Diogo Almeida – “Savana Pedagógica” – stand-up

Ingressos: R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira)

Classificação etária: 14 anos

Dia: 30, domingo, às 19h

Jacques Vanier – “Vô contá proceis…” – stand-up

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 14 anos