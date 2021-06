Renda Guaçuana: moradores podem consultar pela internet se têm direito ao benefício

Moradores inscritos no Cadastro Único até o dia 12 de fevereiro de 2021 podem consultar pela internet se terão direito ao auxílio financeiro do Programa Renda Guaçuana. Para isso, basta acessar o site https://rendaguacuana.mogiguacu.sp.gov.br, informar o número do CPF e a data de nascimento.

Previsto inicialmente para 25 de maio, o primeiro de três pagamentos de R$ 150 será feito em meados de junho, tão logo estejam concluídos os testes de fidedignidade e segurança que a Caixa Econômica Federal está realizando após assinatura do contrato, que ocorreu na semana passada.

De acordo com estimativa da Prefeitura, 4.163 famílias, o equivalente a cerca de 18 mil pessoas, serão contempladas pelo programa. Trata-se de uma ajuda emergencial àqueles que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza, sobretudo em função da crise gerada pela pandemia da Covid-19.

O cronograma de pagamentos está distribuído em seis diferentes datas, conforme o mês de aniversário do beneficiário, para evitar eventual aglomeração em instituições financeiras. “Houve um pequeno atraso em relação ao que previmos inicialmente em decorrência dos trâmites burocráticos necessários para garantir adequação e segurança de todo o processo de transferência de recursos aos moradores”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Leila Ramos. “São entraves comuns a todos os municípios que aprovaram programas similares”.

O site disponibilizado pelo município informará se a pessoa está ou não entre os atendidos pelo Renda Guaçuana. Quem se encontra entre as faixas de renda descritas abaixo e porventura não estiver contemplado será direcionado ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo. Serão beneficiados núcleos familiares com renda mensal per capita de até R$ 178. O investimento para a renda guaçuana é de aproximadamente R$ 2 milhões, disponibilizados com recursos próprios do tesouro municipal.