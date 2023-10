Renovação do Canteiro do Deck do Amor: Um Ponto Turístico que Encanta Corações

Nova vida ao Deck do Amor em Holambra com celósias vermelhas doadas pela Maxima Flores

O ponto turístico mais romântico da cidade, o “Deck do Amor”, passou recentemente por uma renovação e agora está ainda mais encantador do que nunca.

O Deck do Amor, em Holambra, sempre foi um local favorito para os casais que visitam a cidade em busca de romance e serenidade.

A renovação do Deck do Amor é um exemplo inspirador de como a parceria entre a comunidade local e empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável podem criar espaços encantadores que agradam a todos. Este ponto turístico é um destino imperdível para todos os casais apaixonados e amantes da natureza que desejam vivenciar momentos de tranquilidade e beleza natural.