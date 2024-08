Renovias adere à campanha do Detran e promove conscientização sobre travessia segura

Neste dia 8 de agosto é comemorado o Dia Internacional do Pedestre. E para marcar a data, a Renovias aderiu à campanha educativa do Detran sobre travessia segura, para a conscientização de pedestres e motoristas.

Na praça de pedágio Jaguariúna, localizada no km 123 da Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), 3 mil folhetos referentes à campanha serão entregues aos motoristas.

A campanha traz orientações sobre atitudes seguras para a travessia nas vias urbanas, sobre a faixa de pedestres. No caso das rodovias, a atenção deve ser ainda maior, tanto para pedestres quanto para os motoristas.

DICAS DE SEGURANÇA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS:

– O acostamento não é o local ideal para caminhar ou correr. Utilize somente em caso de necessidade extrema, sempre no sentido oposto aos veículos.

– Ao caminhar pelas proximidades da rodovia, utilize roupas claras e/ou coletes refletivos.

– Não utilize fone de ouvidos ao fazer a travessia. Mantenha-se atento aos sons dos veículos em movimentação na rodovia.

– Evite distrações com aparelhos celulares, jogos, etc.

– Nunca atravesse em local inadequado. A passarelas foram projetadas para proporcionar uma travessia tranquila, segura e confortável.

Vale ressaltar que grande parte dos atropelamentos acontece próximo a passarelas e demais locais adequados de passagem de pedestres. A travessia segura, no entanto, demora menos do que esperar a redução do fluxo de veículos na rodovia, além de evitar acidentes e mortes.

Sobre a Renovias:

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.