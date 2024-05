RENOVIAS | Espetáculo teatral ‘Água à Vista’ aborda a importância da preservação ambiental para estudantes de Estiva Gerbi nesta sexta-feira

Espetáculo teatral ‘Água à Vista’ aborda a importância da preservação ambiental para estudantes de Estiva Gerbi nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 17 de maio, a Cia de Teatro Parafernália apresenta o espetáculo teatral Água à Vista – uma experiência cultural de imersão -, na Escola Capitão Agenor de Carvalho, em Estiva Gerbi (SP). A apresentação acontece em duas sessões gratuitas, às 09h30 e às 20h. A proposta é falar sobre a importância da preservação ambiental, além de envolver o público em uma montagem divertida e interativa.

O espetáculo faz parte do projeto Água, Nosso Bem Mais Precioso, realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, do Governo Federal e patrocinado pela Renovias Concessionária S/A.

“‘Água à Vista’ é um espetáculo divertidíssimo, cheio de entretenimento e reflexão que chega a sua 10ª temporada. A Renovias Concessionária embarca nessa jornada mais uma vez nos ajudando a levar cultura e entretenimento educativo para muitas pessoas. É um espetáculo para todas as idades”, afirma a atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Cia. de Teatro Parafernália, Andréia Nunes.

Ainda no mês de maio, a Cia de Teatro Parafernália vai passar com o espetáculo, pelas cidades de São José do Rio Pardo e Águas da Prata. No total, cerca de 8.000 pessoas são esperadas ao longo das 40 apresentações pelo estado de São Paulo.

A HISTÓRIA – Água à Vista conta a história de dois cientistas (interpretados por Joyce Pontes e Danilo Rodriguez) e um aventureiro (Alan Junior) que viajam no tempo em busca de soluções para a crise hídrica na Terra. Presos em 2070, em um mundo devastado pela guerra e escassez de água, encontram em Moisés (Vinicius Rodriguez e Rodrigo Rocha) um guia celestial que os ajuda a buscar alternativas para salvar o planeta. O espetáculo, com texto de Viviane Casteliani e direção de Alexandre Souzah, apresenta reflexões sobre a importância da preservação ambiental e hídrica. Voltado para todas as idades, o projeto contribui para o cumprimento de oito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os espectadores receberão gratuitamente cartilhas educativas e adesivos do projeto para enriquecer a experiência.

SERVIÇO

17/05

Estiva Gerbi

Escola Capitão Agenor de Carvalho

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 632 – Centro

9h30 e 20h00

23/05

São José do Rio Pardo

Escola Euclides da Cunha

Praça Oliveiros Pinheiro, – Centro

10h30 e 13h30

24/05

Águas da Prata

EMEB Auréa Soares

Av. Armando Salles de Oliveira, 1080 – Centro

10h e 13h30

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

Sobre a Cia de Teatro Parafernália: Com mais de 30 anos de experiência, a Cia de Teatro Parafernália é conhecida por suas produções teatrais que mesclam entretenimento e reflexão sobre questões sociais e ambientais. Com uma equipe talentosa e dedicada, a companhia busca utilizar a arte como ferramenta de transformação e conscientização. Com sede em Mogi Guaçu, realiza durante todo o ano apresentações teatrais gratuitas em quase todo Brasil.