Renovias marca presença no evento “Rodovias do Futuro” promovido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias

Setor de concessões de rodovias debaterá sobre soluções tecnológicas em evento que acontece hoje (10), em São Paulo

Representantes da Renovias estão em São Paulo, durante todo o dia de hoje (10), para participar de um dos maiores eventos de rodovias concedidas no Brasil: O Rodovias do Futuro – Construindo pontes entre a tecnologia, o mercado e o usuário.

A integração de novas tecnologias que tornem as viagens de motoristas e usuários de rodovias mais seguras e confortáveis será tema de debate no evento promovido pela ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias), e realizado em parceria com duas das mais importantes agências reguladoras de transportes do país: a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres e a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Dentre os temas em debate estão: Monitoramento de rodovias por drones; como o Big Data poderá transformar dados, Programas e sistemas em inteligência para as rodovias; O uso da Inteligência Artificial no controle de fluxo e da segurança em rodovias.

Entre os palestrantes do evento, destaca-se a presença do Professor de Ciência da Computação e IA do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hari Balakrishnan. Balakrishnan é fundador e CTO da Cambridge Mobile Telematics (CMT), fornecedora líder mundial de telemática. A CMT busca tornar a mobilidade segura e sustentável por meio da telemática – para tanto, conta com uma plataforma que mede o comportamento de direção com várias fontes de dados de sensores, reduzindo o risco, fornecendo alertas de colisão e assistência na estrada.

“A participação da Renovias em um evento como este é de extrema importância no que se refere a troca de experiências sobre inovação. Precisamos nos manter atualizados e fazer das novas tecnologias, nossas aliadas. Com tantas inovações disponíveis no mercado, é válido debatermos sobre como a Inteligência Artificial poderá contribuir para a redução de acidentes e para melhorar a segurança das rodovias”, ressalta o diretor-presidente da Renovias, Rogério Cezar Bahú.