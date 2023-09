Renovias oferece exames e consulta gratuita para motoristas em Mogi Mirim

Programa Bate Coração acontece hoje e amanhã, das 16h às 22h, no Posto RVM, localizado no km 160 da SP-340, pista Norte (sentido interior)

Os motoristas que utilizam a rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros, SP-340, poderão realizar exames e consulta médica, gratuitamente, hoje e amanhã por meio da campanha Bate Coração, promovida pela Renovias. O atendimento será realizado das 16 às 22 horas, no Posto RVM, localizado no km 160 da SP-340, pista Norte (sentido interior), em Mogi Mirim. A iniciativa tem apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Esta será a quarta edição de 2023 da campanha Bate Coração. O objetivo é orientar os motoristas, especialmente caminhoneiros, sobre doenças do coração e conscientizar sobre hábitos saudáveis e segurança no trânsito. “Além da consulta médica, os participantes poderão realizar, gratuitamente, exames de eletrocardiograma e teste de glicemia, que auxiliam no diagnóstico de doenças cardíacas e diabetes”, informa o Eli Paulo Colombo Filho, médico da Concessionária e coordenador da ação.

A expectativa é atender aproximadamente 150 motoristas durante o período de realização da campanha. Durante o atendimento, a equipe Atendimento Pré-hospitalar da concessionária também realizará a aferição da pressão arterial. Outro serviço oferecido gratuitamente é o corte de cabelo.

Os motoristas receberão ainda cartilha com informações sobre fatores de risco de doenças coronarianas e funcionamento do aparelho circulatório. O material é educativo e contém informações extras, tais como, dicas de alimentação saudável para os caminhoneiros e orientações de ergonomia para evitar dores na coluna.