Renovias prevê fluxo de 81 mil veículos durante o feriado da Independência

Mesmo caindo no meio da semana (quarta-feira), o feriado de 7 de setembro deve ser de movimento intenso nas rodovias da região. A Renovias estima que cerca de 81 mil veículos trafeguem pelo trecho sob concessão, especialmente, na pista Norte da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), sentido capital-interior. O fluxo intenso durante o feriado deve-se à realização da Expoflora, a maior exposição de flores e plantas da América Latina, que acontece em Holambra. O principal acesso à Cidade das Flores é pela SP-340, por isso, a movimentação maior deve ocorrer por volta das 9h, e na volta, depois das 19h.

DICAS DE VIAGEM

Para quem vai pegar a estrada rumo à Expoflora, vale relembrar algumas dicas de segurança para que sua viagem com a família ou com os amigos

ocorra de forma tranquila e sem imprevistos.

– Atente-se à manutenção do veículo, especialmente, os cuidados com

pneus, freios, faróis, limpadores de para-brisa, nível de água, óleo

do motor e combustível.

– Certifique-se de que todos os ocupantes do veículo estejam utilizando

o cinto de segurança.

– Não utilize o celular enquanto estiver dirigindo. Qualquer

distração no trânsito pode causar acidentes com graves

consequências.

– Se estiver com sono, pare em algum posto de serviço e descanse antes

de seguir viagem.

TODAS AS EQUIPES DA RENOVIAS ESTARÃO DE PLANTÃO PARA DAR O SUPORTE

NECESSÁRIO AO USUÁRIO, DURANTE O FERIADO. O SISTEMA DE AJUDA AO

USUÁRIO (SAU) TAMBÉM ESTÁ À DISPOSIÇÃO 24 HORAS POR DIA. PARA

ACIONÁ-LO, BASTA LIGAR 0800 0559696 OU USAR UM DOS FONES DE

EMERGÊNCIA.