Renovias recebe inscrições para vaga de analista de engenharia de obras

Prazo para que candidatos confirmem participação em processo seletivo termina no dia 14 de novembro

A Renovias, concessionária responsável pelas rodovias que fazem a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas e o Sul de Minas Gerais, está com vaga de trabalho aberta para analista de engenharia de obras pleno.

Para a oportunidade, o candidato deve ter ensino superior completo em Engenharia Civil, conhecimento CAD (Civil 3D) e disponibilidade para atuar de forma presencial em Mogi Mirim.

O prazo de candidatura para a vaga se encerra na quinta-feira (14). Os interessados devem se candidatar através da plataforma grupoccr.gupy.io/jobs/8020824 e enviar currículo atualizado para recrutamento.renovias@grupoccr.com.br.

A concessionária oferece salário compatível com a função, bem como diversos benefícios, dentre eles assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale alimentação, licença maternidade de seis meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e Day off (folga) no dia do aniversário.

A Renovias tem ainda o compromisso de construir uma cultura cada vez mais diversa e inclusiva, valorizando a diversidade e promovendo a inclusão de mulheres, negros, profissionais PcD’s, pessoas que pertencem às comunidades LGBTQIAP+ e profissionais de qualquer idade a se candidatarem às vagas.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.