Representes de Pedreira participam de Capacitação sobre a Segurança da Barragem

O coordenador de Proteção e Defesa Civil de Pedreira Eduardo Pazini, acompanhado do agente Levi José da Silva e integrantes da Secretaria de Educação, estiveram na última semana participando de uma Capacitação sobre Segurança da Barragem, realizada nas dependências do Palácio dos Bandeirantes.

O evento contou com a participação do Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Henguel Ricardo Pereira. “A atividade da Defesa Civil é, sobretudo, a de salvar vidas, dando a pronta-resposta a quem mais precisa”, destacou na oportunidade o Governador Tarcísio de Freitas.

Segundo informou o Coordenador da Defesa Civil de Pedreira, a Capacitação teve como finalidade passar instruções aos participantes sobre a legislação e outras demandas sobre a Segurança da Barragem que está sendo construída pelo Governo do Estado em Pedreira.