Reservatório de água transborda devido às fortes chuvas em Santo Antônio de Posse

Na manhã desta segunda-feira (7), o bairro Barreiro amanheceu alagado. As fortes chuvas fizeram com que o nível do reservatório de água transbordasse, inundando a pista. O excesso de água causou transtorno aos moradores, que tiveram dificuldades em transitar pelo local.

Moradores registraram o alagamento

Alguns moradores que passavam no local, durante esta manhã, fizerem registros do vazamento de água. A inundação da pista dificultou o tráfego pelo local. Confiram as imagens: