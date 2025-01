Reservatório do Sol Nascente será higienizado nesta quinta-feira, 23

Nesta quinta-feira (23), o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim dará continuidade às ações de higienização dos reservatórios municipais. Desta vez, será realizada a assepsia do reservatório que abastece as Chácaras Sol Nascente e São Francisco.

Para minimizar possíveis transtornos, o trabalho será iniciado na madrugada, às 04h00, com previsão de término às 12h00. Porém, durante o período, pode ocorrer falta d’água temporária devido à necessidade de esgotamento do reservatório para execução da limpeza. O abastecimento será normalizado assim que a higienização for concluída.

A autarquia reforça que o trabalho serve para garantir cada vez mais a qualidade da água que chega na casa da população, assim como garantir excelentes condições para os reservatórios que armazenam a água.