Residencial Flor d’Aldeia lança empreendimento em Mogi Mirim

No último sábado, 14 de março foi lançado o empreendimento Residencial Flor d’aldeia de Mogi Mirim. Um empreendimento que alia o bem estar e sustentabilidade, além de conforto , segurança, lazer em um grande espaço verde. Um loteamento fechado com controle de acesso.

Foi uma tarde de pré venda e apresentação do projeto a imprensa e clientes, regado com um churrasco gourmet da Casa Toro Carnes, e sorteio para os convidados presentes.

Segundo Gladston Tannous, arquiteto e diretor de vendas do empreendimento, a área é de 500 mil m². Sendo 85% dos lotes entre 300 e 800 m², os outros 15% de 800 a 1.000 m². “Este residencial tem o formato de quatro Tulipas”.

Gladston ainda salientou que os interessados podem fazer o prévio cadastro para compra chamada “PASTA OURO”, antecipando assim a abertura das vendas, prevista para o dia 04 de abril, a partir das 8 horas da manhã no local do empreendimento.

Este é o único loteamento que terá energia subterrânea, fibra óptica. Uma inovação da marca Toekan Empreendimentos Imobiliários.

A Toekan é uma empresa empenhada em se adequar as tendências internacionais de urbanismo e paisagismo em seus empreendimentos, priorizando o meio ambiente e a qualidade de seus loteamentos. Outro diferencial é a busca de produtos melhores embasados em pesquisas que alinham a localização, o perfil do loteamento, o tamanho do terreno e o valor adequado para o mesmo, além do público.