Restaurante de Holambra completa reservas para o Dia dos Namorados em tempo recorde

Nem bem abriu as reservas para o jantar comemorativo do Dia dos Namorados, o tradicional restaurante Casa Bela, de Holambra, viu preenchidas as 66 mesas (1/3 de sua capacidade) ocupadas. Foram necessárias apenas 48 horas para que as reservas fossem encerradas.

A maior parte das reservas não foi feita por moradores da cidade, mas por turistas da capital paulista e de Campinas, na maioria, de Itapira e de cidades da região, como Mogi Mirim e Itapira. “Abrimos as reservas no dia 31 de maio e no dia 2 de junho não sobrou nenhuma mesa vazia. Nunca tivemos reservas feitas com tanta antecedência e nem tão rapidamente”, explica Ana Elisa Bonizi, diretora de Operações do Restaurante Casa Bela.

No ano passado, o restaurante funcionou apenas no sistema de entregas por delivery e drive-thru devido ao isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19. Este ano, na Fase de Transição do Plano São Paulo de Contingência ao coronavírus, o estabelecimento pode funcionar com apenas 30% de sua capacidade. Ana acredita que o fato de a data ser comemorada em um sábado colaborou pelo grande interesse de turistas. O preço promocional também atraiu os enamorados.

Por R$ 130,00 por pessoa é oferecida entrada, prato principal, sobremesa e incluso o couvert artístico da música ao vivo. As opções de entrada são o carpaccio de abobrinha, o catupiry com castanha na redução de balsâmico e torrada gratinada ou o tradicional croquete holandês. Como prato principal é possível escolher entre o risoto de tomate confit e ervilha ao perfume de gengibre com medalhão de mignon grelhado, talharim ao molho Alfredo com salmão grelhado e tapenade de azeitonas pretas ou um prato vegano elaborado com quinoa e legumes.

Para sobremesa são oferecidos creme bávaro com calda de frutas vermelhas ou massa folhada com creme de cassis e morango coberta com ganache de chocolate. Todas as mesas foram dispostas com amplo distanciamento, garantindo tanto a segurança sanitária quanto privacidade para o casal.

O salão estará decoração com muitos arranjos de flores secas, balões com gás hélio, para que fiquem suspensos, e velas, que sempre garantem um clima bem romântico.

O restaurante, no entanto, continuará aceitando pedidos pelo sistema de delivery (para Holambra) e retirava por drive-thru. Informações e encomendas podem ser solicitadas pelo telefone (19) 3802-8040 ou pelo WhatsApp (19) 99322-9579.O Restaurante Casa Bela fica na Rua Dória Vasconcelos n° 81, centro, em Holambra.