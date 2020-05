Restaurante de Holambra sugere almoço especial por delivery no Dia das Mães

Com a impossibilidade de reunir a família em tempos de isolamento para homenagear as mães no próximo domingo, o Restaurante Casa Bela, de Holambra, preparou um cardápio especial que pode ser entregue para elas, junto com um vaso de flores, para que o dia seja marcado pela demonstração de afeto, carinho, amor e atenção.

“Geralmente, no Dia das mães, a maioria delas adora ir para a cozinha preparar os pratos preferidos dos filhos para recebê-los em casa. Imagine a frustração de não poder estar com eles nesse dia. Assim, pensamos em facilitar para que os filhos ofereçam o almoço para elas, entregando por delivery uma refeição deliciosa, fazendo com que elas sintam que os filhos estão, sim, presentes, nesse dia”, sugere Pablo Schoenmaker, chef do Restaurante Casa Bela.

Todo o cardápio do restaurante estará disponível para entrega no próximo domingo, mas o chef separou duas sugestões especiais para o Dia das mães: “filet mignon em crosta de limão e pimenta” e “filet de salmão com manteiga de ervas e alcaparras”. Ambos são acompanhados por arroz e legumes assados ao azeite de ervas e serve duas pessoas. A entrega desse menu especial incluirá um vaso de begônias para as mães. O pedido pode ser complementado com uma garrafa de vinho para celebrar a data.

Os preços e as encomendas devem ser solicitados pelos telefones (19) 3802-8040 ou (19) 99322-9579 (Whatsapp). Mesmo que não seja obrigatória a reserva, o Pablo Schoenmaker recomenda que os pedidos sejam feitos com antecedência por se tratarem de pratos especiais, cujos ingredientes, nesses tempos de pandemia, são adquiridos em quantidades limitadas, conforme a demanda, para que os produtos estejam sempre fresquinhos, garantido a qualidade da refeição.