Resultado Eleição conselheiros tutelares

Aconteceu no domingo (01), a eleição 2023 para as escolhas dos novos conselheiros tutelares municipais, efetuada das 8h às 17h, com apoio da Prefeitura de Cosmópolis.

O processo eleitoral foi realizado na ‘Escola Municipal de Ensino Básico Rodrigo Octávio Langaard Menezes’, conhecida ‘Escola do Rodrigo’, onde nove munícipes disputaram os cinco cargos titulares.

As votações resultaram nas escolhas de cinco novos conselheiros, sendo três suplentes, os quais exercerão as funções tutelares municipais no quadriênio 2024-2028

✅Os candidatos eleitos foram:

Titulares:

1° Karina Almeida – 390 votos

2° Claudete Pinheiro – 324 votos

3° Aline Lima – 296 votos

4° Giseli Castro – 280 votos

5° Joelma Horácio – 203 votos

✔Suplentes eleitos:

1° Suzi Santos – 145 votos

2° Mikael Lima – 104 votos

3° Tamara Bentlin – 99 votos

