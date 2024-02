RESULTADO FINAL DE APROVADOS NO PROUNI MUNICIPAL DE 2024 SERÁ DIVULGADO HOJE NA IMPRENSA OFICIAL

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Jaguariúna publica na edição de hoje da Imprensa Oficial, a partir das 18h, o resultado final dos candidatos contemplados e excedentes ao Prouni Municipal 2024.

O Prouni Municipal é um programa voltado exclusivamente para moradores de Jaguariúna que concede desconto de 70% nas mensalidades de cursos do ensino superior. No total, são disponibilizadas até 500 vagas para os mais diversos cursos no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).

A Imprensa Oficial pode ser acessada pelo portal da Prefeitura de Jaguariúna (www.jaguariuna.sp.gov.br).