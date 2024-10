Resultados das Eleições em Engenheiro Coelho: Novo Prefeito e Vereadores Eleitos

As eleições em Engenheiro Coelho, trouxeram mudanças significativas na administração municipal. Pedro Franco, do MDB, foi eleito prefeito com 42,79% dos votos, superando José Lopes, do Podemos, que obteve 39,33%. O atual prefeito, Dr. Zeedivaldo, do PSD, teve uma expressiva rejeição, alcançando apenas 7,88% dos votos, um indicativo claro do descontentamento da população com sua gestão. Em seguida, Dr. Rodrigo Regiani, do União, ficou com 7,81% e Valdir da Estufa, do PP, com apenas 2,20%.

Na Câmara Municipal, a eleição dos vereadores também apresentou resultados importantes. Os eleitos foram:

– Bruna Campos (PL)– 500 votos

– Simão Mendes (PP)– 391 votos

– Guilherme Machado (PMB)– 365 votos

– Adauri Silva (Republicanos)– 320 votos

– Dr. Washington Lopes (Podemos) – 302 votos

– Barrão (Republicanos) – 279 votos

– Nissim Paraibano (PMB) – 258 votos

– Fernandinho (MDB) – 252 votos

– Salvadorzinho (Bar) – 209 votos

– Jorge do Banco (Podemos) – 208 votos

– Guinho (MDB) – 208 votos

Pedro Franco, que tem 52 anos, é casado e possui ensino superior completo, será acompanhado na gestão pelo vice Gilberto Garcia.

O resultado destas eleições reflete uma vontade de renovação e um chamado para uma nova era política em Engenheiro Coelho.