Resultados do 20º Campeonato Municipal de Futebol Amador em Santo Antônio de Posse

Da Redação

No último final de semana, os amantes do futebol em Santo Antônio de Posse foram presenteados com emocionantes confrontos no 20º Campeonato Municipal de Futebol Amador. O Estádio Municipal José Ferreira Neto foi palco de intensas disputas, com quatro equipes mostrando todo o seu talento em campo.

No sábado, dia 6 de abril, o Alagoas F.C. mostrou sua força ao vencer o Vila Nova com uma vantagem de dois gols, finalizando o jogo com um placar de 2 a 0. Enquanto isso, o CSKA e o Canarinho protagonizaram uma partida equilibrada, resultando em um empate sem gols, demonstrando a determinação e a habilidade de ambas as equipes.

No domingo, a rivalidade continuou acesa com mais dois emocionantes confrontos. O Real Aliança brilhou em campo ao vencer o Figueirense com um placar de 2 a 0, mostrando sua superioridade e conquistando uma importante vitória. Enquanto isso, o Paulista surpreendeu ao derrotar o Monte Santo com uma margem de três gols, encerrando o confronto com um impressionante placar de 3 a 0.

Com esses resultados eletrizantes, o 20º Campeonato Municipal de Futebol Amador em Santo Antônio de Posse continua a cativar os torcedores locais, prometendo mais emoções e grandes jogadas nas próximas rodadas.