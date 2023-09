Resultados emocionantes marcam a segunda semana do 2° Campeonato de Futebol Society de Santo Antônio de Posse

Conheça os destaques e reviravoltas dos jogos que agitaram o bairro São Judas Tadeu

A segunda semana do 2° Campeonato de Futebol Society de Santo Antônio de Posse trouxe muita emoção e disputas acirradas, com partidas eletrizantes que permaneceram os torcedores na ponta de suas cadeiras. Com dez equipes divididas em três grupos, o torneio segue movimentando o bairro São Judas Tadeu e prometendo ainda mais momentos memoráveis ​​nas próximas rodadas.

TERÇA-FEIRA, 29/08

O primeiro dia da semana de jogos não enganou, com confrontos que determinaram a determinação das equipes em busca da vitória. No Grupo C, o Alagoas FC representou o Real Veteranos em uma partida intensa, mas acabou perdendo por 3 a 2. Enquanto isso, no Grupo B, o Monte Santo não conseguiu superar o AUDAX, que venceu por 2 a 1, e o Atlético Possense garantiu uma vitória aperto de 1 a 0 sobre o Saidera FC

QUARTA-FEIRA, 30/08

A quarta-feira reservou um festival de gols no Grupo A. O Furacão impressionou ao vencer o Explosão por 4 a 0, enquanto o Borussia também não ficou atrás e derrotou o GL Dallas por 4 a 1. Já o Independente teve um desafio difícil, enfrentou o Fut Segunda, que não deu chances e venceu por uma impressionante margem de 7 a 0.

QUINTA-FEIRA, 31/08

A semana de jogos chegou ao fim com mais ação e emoção no campo Sociedade do bairro São Judas Tadeu. No Grupo C, o Palermo levou a melhor e venceu o Sem Conexão por 2 a 1, enquanto o São José não conseguiu conter o ímpeto do Rincão, que triunfou por 5 a 0. No Grupo B, os Meninos da Vila e o Monte Santo proporcionaram um jogo equilibrado, mas os Meninos da Vila conseguiram a vitória por 3 a 2.

Com esses resultados, as equipes continuam a luta pela classificação para a próxima fase do campeonato, mantendo a chama da competição acesa. Os jogos acontecem sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 19h, no Campo Society do bairro São Judas Tadeu. Este campeonato faz parte do extenso cronograma esportivo de 2023, que tem oferecido uma variedade de competições esportivas ao longo do ano, proporcionando momentos de diversão, competição e confraternização para a comunidade local. Acompanhe as próximas partidas e torça pelo seu horário favorito!