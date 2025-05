Retomada a obra de reforma do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho

Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), retomou a obra de reforma do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, no Imóvel Pedregulhal. O espaço, um dos mais significativos na área esportiva para a comunidade guaçuana, também é a casa do time da cidade, o Clube Atlético Guaçuano, o Mandi.

No momento, a Winner Construtora, empresa responsável pelo trabalho, realiza a demolição da fundação da antiga arquibancada de estrutura metálica e também a limpeza desta área. Na sequência, serão feitos os serviços de marcação de estacas da nova arquibancada e a construção das vigas baldrame.

Em 2025, o campo do Camacho voltou a ser utilizado para a partidas do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão – Troféu Wagner Lazarini Ribeiro – Wagão. No entanto, o Estádio Municipal segue sem o aval da Federação Paulista de Futebol (FPF) para jogos oficiais e a expectativa é de que, após a conclusão da reforma, ele atenda às exigências da entidade.

Reforma

O projeto que prevê as melhorias do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, que integra o plano de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti, iniciou com a reforma dos vestiários dos times local e visitante, dos juízes e da sala antidoping, além da reforma do túnel de acesso ao campo. Também foram construídos os sanitários masculino e feminino, assim como mais dois banheiros para Pessoa com Deficiência (PCD), embaixo da arquibancada de concreto já existente no local.

No entanto, as obras tiveram que ser paralisadas por cerca de 60 dias para que o projeto da reforma pudesse ser revisto. Desta forma, o projeto original foi alterado, no qual foram inseridos os serviços de impermeabilização da arquibancada existente e dos revestimentos dos banheiros dessa área, a construção de novas rampas de acessibilidade, além de mais seis degraus na nova arquibancada que será construída.

“O Camacho é um local cheio de histórias e de muitas pessoas importantes para o esporte de Mogi Guaçu. Por isso, é com muita felicidade que retomamos as obras das reformas necessárias que o estádio merece. Infelizmente, os atrasos no setor público acontecem, mas vamos em frente para melhorar o nosso Camacho”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti.

A reforma do espaço vem sendo realizada por meio de convênio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 2.259.208,99.