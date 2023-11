Reunião da RMC em Santa Bárbara d’Oeste com a participação do Secretário Estadual de Segurança Guilherme Derrite

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Susi Baião

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste sediou a 240ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) no dia 31 de outubro de 2023, no auditório da Secretaria de Meio Ambiente da cidade. O evento teve como destaque a presença do Secretário Estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e reuniu prefeitos e representantes da região.

A reunião foi conduzida pelo prefeito de Jaguariúna e pelo presidente da RMC, Gustavo Reis. O prefeito destacou a importância da presença do secretário Derrite, ressaltando que a união da região fortalece as decisões tomadas. "A presença do secretário contribuiu para uma reunião mais pragmática e eficaz", afirmou o prefeito.

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, expressou sua satisfação por receber um encontro de tamanha importância na cidade, enfatizando a prestígio de contar com a presença do Secretário Derrite e dos prefeitos da região.

O Secretário Guilherme Derrite discursou sobre as ações já realizadas e os planos da Secretaria de Segurança Pública. Um dos destaques é a distribuição estratégica de novos policiais para suprir as regiões com maiores déficits de segurança. Atualmente, mais de 2.600 policiais estão em formação e 14,7 mil vagas de concurso estão em andamento.

Redistribuição de Efetivo:

Durante a reunião, foi anunciado que os policiais que se formarão nos próximos concursos das polícias Civil e Militar serão distribuídos de forma uniforme pelo estado, priorizando as demandas dos municípios com maiores defasagens. Essa medida visa a uniformização da redistribuição de policiais em todo o território paulista, adequando o efetivo conforme as necessidades.

O Secretário Derrite destacou a importância da integração entre os municípios por meio do sistema Muralha Paulista, que permite o acesso aos bancos de dados das polícias para detectar carros roubados, furtados ou envolvidos em crimes assim que passam por câmeras de monitoramento. A integração visa combater o crime transnacional, que rompe as barreiras dos estados.

Crescimento do Sistema:

Desde o início do ano, o número de municípios com convênios para o sistema Muralha Paulista e outros programas da Secretaria de Segurança subiu de 190 para 640. O Secretário enfatizou que o uso da tecnologia é um investimento na segurança pública, beneficiando a eficácia das ações.

Recaptura de Procurados

O Muralha Paulista também contribui para a recaptura de indivíduos procurados pela Justiça de outros estados que estejam em São Paulo. Antes, não constava que esses criminosos eram foragidos em São Paulo. A integração do sistema mudou esse cenário, ajudando a recuperar mais de dois terços dos mais de 40 mil processados ​​pela Justiça.

A reunião foi encerrada com a sensação de que a integração entre os municípios e a atuação do Secretário Derrite contribuirão significativamente para a melhoria da segurança pública na região e no estado de São Paulo todo.