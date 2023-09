Reunião do CONSEG de Jaguariúna acontece nesta segunda-feira

Reportagem: Susi Baião

Nesta segunda-feira(4), o Conselho Comunitário de Segurança de Jaguariúna (CONSEG) se prepara para mais uma reunião mensal, proporcionando aos moradores uma oportunidade valiosa de se envolverem diretamente nas questões de segurança pública da cidade. O encontro está marcado para as 19h30 e acontecerá no salão do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado na rua Cel. Amâncio Bueno, número 400.

O CONSEG desempenha um papel crucial na promoção da segurança e na criação de uma parceria sólida entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Essa colaboração é fundamental para a prevenção e combate à criminalidade na região. Durante a reunião, os moradores terão a oportunidade de se conectar diretamente com os gestores da área de segurança, tirar dúvidas, e contribuir com sugestões para melhorar a segurança pública em Jaguariúna.

A participação ativa da comunidade é essencial para que as autoridades competentes entendam as necessidades locais, avaliem as estratégias existentes e implementem medidas eficazes para manter a cidade segura. O CONSEG oferece um espaço democrático para a discussão de preocupações relacionadas à segurança, promovendo o engajamento dos cidadãos no processo de tomada de decisões.

Além de proporcionar um ambiente para a discussão aberta, o CONSEG também ajuda a divulgar informações importantes sobre segurança, oferece dicas para prevenção de crimes e facilita a cooperação entre a comunidade e as forças de segurança. Essa colaboração contínua ajuda a fortalecer a sensação de segurança entre os moradores e contribui para a construção de uma cidade mais segura e tranquila.