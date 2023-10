Reunião em Santo André: Ministro Padilha e Novidades sobre o PAC para Engenheiro Coelho

A Administração Municipal de Engenheiro Coelho, sob a liderança do Prefeito Dr. Zeedivaldo, solicitou que o Secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Dr. Edvaldo José de Souza, representasse o município em uma reunião de extrema importância no último sábado, 07 de outubro, na cidade de Santo André. O encontro contou com a presença do Ministro de Estado de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Durante a reunião, Dr. Edvaldo entregou uma série de reivindicações diretamente ao Ministro Padilha. Nesse contexto, o ministro compartilhou informações essenciais sobre o processo de cadastramento no novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que estará disponível a partir do dia 09/10/2023. Além disso, expressou sua gratidão pela presença e reforçou seu apoio ao prefeito e a todos os cidadãos de Engenheiro Coelho.