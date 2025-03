Reunião ocorreu em Pedreira e reuniu representantes de oito municípios

Secretários e diretores de Amparo e de mais seis municípios estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira (10) em Pedreira para a reunião ordinária de gestores de Cultura e Turismo do Consórcio do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista.

Na pauta, ações em conjunto que estão em desenvolvimento, como, por exemplo, a identidade visual comum a ser utilizada por todos os municípios do Circuito para a comunicação dos eventos. O objetivo é fortalecer o Circuito regional nos eventos dos municípios.

Também foram discutidos projetos a serem feitos em conjunto entre as cidades para buscar parceria e recursos junto ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Economia e Indústrias.

Os representantes também fizeram um balanço do Carnaval em cada um dos municípios, reforçando a importância do evento para a economia e Turismo na região.