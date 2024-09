Rodada de abertura do Futebol Amador Série Ouro A teve 58 gols

Crédito Foto: Rogério Capela

Disputas aconteceram neste domingo, 1º de setembro, com 6 partidas em 13 espaços públicos; realização da Secretaria de Esportes e Lazer

Lance de partida entre São Marcos x Fernanda FC: na Praça de Esportes Santa Mônica

A rodada de abertura do 16º Campeonato de Futebol Amador Série Ouro A foi disputada neste domingo, 1º de setembro, com a realização de 16 partidas distribuídas em 13 espaços públicos e de parceiros da secretaria de Esportes e Lazer, promotora do evento, que proporciona gratuitamente à população o acesso aos jogos. Nesta 1ª rodada foram marcados 58 gols, com média de 3,6 por jogo, sendo que nenhuma partida terminou sem gol.

No grupo B, por exemplo, a partida entre Três Marias e Amigos, teve seis gols, três para cada lado, com a possibilidade de um time conseguir sair vitorioso até o apito final. Outros dois jogos que chamaram atenção foram as goleadas impostas aos adversários pelo Pureza e Acadêmicos.

Nesta fase classificatória, na qual os jogos são em quatro grupos formados por oito equipes, serão apurados os quatro melhores de cada um dos grupos. As campanhas mais bem sucedidas integrarão um ranking, que apontará os confrontos da fase eliminatória.

Resultados da 1ª rodada

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

Monte Cristo FC 0 x 1 São Bernardo FC

Praça dos Trabalhadores

Granada FC 2 x 0 Sport Club Icaraí

Praça Antônio Cláudio (Lixão)

Unidos Novo Campos Elíseos 1 x 3 Vila Rica tipo Colômbia

Praça Barão de Campinas (Carlos Lourenço)

Carlos Lourenço FC 2 x 3 Meninos da Vila Rica

Arena Campo Belo

EC Cruzeirinho 2 x 3 Bangu FC

Praça de Esportes Santa Mônica

São Marcos 1 x 2 Fernanda FC

Flamengo Sta Mônica 3 x 0 Vila Formosa/Grêmio Formosa

Clube Municipal João Carlos de Oliveira

União CDHU Maloka 2 x 2 Bayern Itajaí

EC Três Marias 3 x 3 Amigos FC

Praça de Esportes Vida Nova (Dom Bosco)

Galácticos FC 1 x 4 EC Pureza

Imperial Vida Nova 3 x 1 Vila Boa Vista FC

Praça Esportiva Corintiano

Vera Cruz Florence 0 x 4 Acadêmicos Dic VI

Bosque Ferdinando Tilli (Pq Valência)

Defensor FC 0 x 2 Lago FC

Arena Cafezinho

Grêmio Cafezinho 2 x 0 Oziel FC

Praça de Esportes Dr. Roberto Ângelo Barbosa (31 de março)

31 Novo Horizonte 2 x 2 Bartira’s FC

Praça Esportiva José Maria Gasparoni (Pq Brasília)

Parque Brasilia FC 3 x 1 Ud. Ademar de Barros