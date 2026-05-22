Rodada de Negócios da ACIC encerra a SNE 2026 com foco em conexões estratégicas e geração de negócios

Metodologia que já ajudou a gerar mais de R$ 105 milhões em oportunidades comerciais ; Rodada especial reunirá até 250 empresários em Campinas.

A tradicional Rodada de Negócios da ACIC encerra, no dia 3 de junho, a programação da 12ª Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE 2026), em Campinas. A proposta é reunir empresários, lideranças e tomadores de decisão em um ambiente voltado à geração de conexões comerciais, parcerias e novas oportunidades de mercado.

Com o tema “Escale Resultados”, a edição de 2026 de um dos principais eventos de negócios e inovação da região é promovida pela Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, em conjunto com a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) e o Sebrae.

“A SNE 2026 foi estruturada para conectar empresários a estratégias práticas, tecnologia aplicada e ambientes de decisão voltados ao crescimento empresarial. Dentro dessa proposta, a Rodada de Negócios surge como um dos principais espaços de relacionamento e geração de oportunidades da programação”, destaca Nina Bertelli, presidente da ACIC, ao lado da vice-presidente da ACIC e secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas, Adriana Flosi.

A expectativa da organização é reunir entre 200 e 250 empresários, gestores e tomadores de decisão de diferentes segmentos em um ambiente direcionado à troca estratégica de contatos e à ampliação de relações comerciais.

Os participantes serão distribuídos em mesas com até 10 empresários, em uma dinâmica de apresentações rápidas e objetivas voltadas à criação de conexões e oportunidades reais de mercado.

A dinâmica funciona de forma simples: cada participante terá até um minuto para apresentar sua empresa, seus serviços e os principais tipos de parceria ou oportunidade que busca. Após as apresentações, os empresários seguem para o momento de networking e troca de contatos com quem fizer mais sentido para o desenvolvimento dos seus negócios.

Metodologia de sucesso

A metodologia utilizada pela Rodada de Negócios da ACIC se baseia nos encontros de networking do AC Networking, programa que já ajudou a gerar mais de R$ 105 milhões em negócios ao longo das últimas edições, consolidando a iniciativa como uma das principais ações de networking empresarial da região.

Serviço

12ª Semana de Negócios e Empreendedorismo – SNE 2026

📅 Data: 1º a 3 de junho de 2026

📍 Local: Pátio Ferroviário / Prédio do Relógio – Campinas/SP

🎯 Tema: Escale Resultados

🎟️ Mais informações e inscrições: https://www.semanane.com.br/