Artista plástica Laís Granziera debuta com mostra “Estados Silenciosos”

Com arte realista e reflexiva, mogimiriana promete viagem de sentimentos e sensações aos visitantes.

Uma incursão às emoções e experiências internas que atravessam o corpo e permanecem em silêncio. É através dessa premissa que a artista mogimiriana Laís Granziera define sua primeira exposição “Estados Silenciosos”, que estreia no próximo dia 7, no hall de entrada do Centro Cultural Tupec de Mogi Guaçu. A mostra traz 12 obras focadas no universo feminino e suas sensações, elaboradas por meio de técnicas de giz pastel e sobreposição de cores.

De acordo com Laís, a exposição explora o que não é dito e não pode ser nomeado, mas é sentido e internalizado, incitando a reflexão e a introspecção. As imagens, explica a artista, surgem quase como memórias: às vezes nítidas, às vezes difusas, como sentimentos difíceis de nomear. “Pessoalmente, cada quadro me traz um sentimento diferente. Seria legal causar isso nas pessoas também”, completa.

A mostra “Estados Silenciosos” terá início às 19h, e seguirá aberta ao público até o dia 27 de maio. A entrada é gratuita.

Sobre a artista

A artista plástica Laís Vitória Granziera tem 27 anos, é formada em arquitetura e também possui um estúdio de tatuagem, áreas nas quais atua profissionalmente. Como toda criança, a mogimiriana sempre teve apreço pelos desenhos, paixão que a levou a buscar instrução em uma escola de desenho aos 11 anos. Aos 13, finalizou seu primeiro desenho realista, estilo no qual se enquadra a maioria de suas obras – incluindo as 12 peças que compõem sua exposição de estreia.

Para Laís, o desenho a ajudou a significar suas escolhas profissionais e acadêmicas, sendo parte indissociável de sua vida. “Foi o meu apreço pelo desenho que me fez escolher a arquitetura. Durante a faculdade, continuei com os desenhos, juntando a parte técnica da profissão com croquis. Depois, já atuando como arquiteta, também comecei a trabalhar com a tatuagem, explorando mais a liberdade que o desenho proporciona. Hoje, são as paixões que me movem: a arquitetura, a tatuagem e a arte.

Serviço

O quê: Exposição de arte realista “Estados Silenciosos”.

Quem: Artista plástica Laís Granziera.

Quando: de 7 a 27 de maio, a partir das 19h.

Onde: Centro Cultural Tupec, de Mogi Guaçu.

Quanto: entrada gratuita.