Justiça em Serra Negra condena padre por abuso de adolescente após denúncia do MPSP

Vítima era coroinha e sentença reconheceu relação de autoridade

Um padre foi condenado por violação sexual mediante fraude contra um adolescente que, à época dos fatos, tinha 14 anos. Ao reconhecer o agravante da autoridade do réu sobre a vítima, a Justiça de Serra Negra impôs pena de 6 anos de prisão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Os abusos, conforme a denúncia, ocorreram de forma continuada entre 2014 e 2016, nas cidades de Serra Negra e Guarulhos. O réu se aproximou da vítima após convidá-la para atuar como coroinha e, ao perceber o interesse do adolescente em seguir a vida religiosa, passou a estabelecer uma relação de confiança e proximidade, oferecendo presentes, realizando convites frequentes para jantares e inserindo-o em atividades fora do convívio familiar.

Segundo a Promotoria, o sacerdote utilizou sua posição de autoridade para manipular a vontade do jovem e criar um vínculo de dependência emocional, o que possibilitou a prática reiterada de atos libidinosos em ambientes privados, como a casa paroquial e a residência de familiares.

A sentença destacou que as condutas eram praticadas de forma velada, com estratégias para evitar suspeitas e dificultar a reação da vítima.

Fonte MP