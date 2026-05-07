UniFAJ oferece atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda

IR Solidário é promovido pelo curso de Ciências Contábeis e ocorre de 11 a 15 de maio, em Jaguariúna

O Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) promove, de 11 a 15 de maio, orientação gratuita aos contribuintes que precisam fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), ano-base 2025. Os plantões de atendimento do IR Solidário serão realizados das 19h às 21h30, na sala coworking do bloco 6 (cinza), no campus 2 da UniFAJ em Jaguariúna.

Os atendimentos serão realizados por alunos do 5º e 7º semestres do curso de Ciências Contábeis, sob supervisão dos docentes que são especialistas no assunto. Na ocasião, o contribuinte poderá tirar dúvidas sobre o IR e, dependendo do caso, ter a sua declaração montada e enviada à Receita Federal.

Para isso, o contribuinte deve comparecer ao local da ação com documento pessoal que tenha o número do CPF. Ele deve levar ainda: informes de rendimentos de trabalho e dos bancos onde possui contas; comprovantes de despesas com saúde, educação e de bens em nome do titular; e ter em mãos a senha Gov.br, que será digitada por ele no momento do envio da declaração.

Para o organizador do evento e docente do curso de Ciências Contábeis da UniFAJ, professor Luis Fernando, a ação tem por objetivo permitir que o contribuinte envie a sua declaração de forma segura. “O IR Solidário aproxima o conhecimento contábil da comunidade, oferecendo orientação gratuita, cidadania fiscal e formação prática aos alunos”, destaca. Em 2025, em torno de 50 pessoas passaram pelo IR Solidário para tirar dúvidas e fazer a declaração.

Além de auxiliar na declaração, o IR Solidário busca incentivar os contribuintes a ajudarem os projetos voltados ao bem-estar das crianças, adolescentes e idosos, com a doação de 3% a 6% do Imposto de Renda para entidades assistenciais de Jaguariúna.

Quem declara?

Devem prestar contas ao Leão pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 anuais ou que tenham posse ou propriedade de bens com valor superior a R$ 800 mil. O prazo para envio da declaração do IR em 2026, ano-calendário 2025, vai até às 23h59 do dia 29 de maio. A Receita Federal estima receber 44 milhões de declarações neste ano. Em 2025, 43,5 milhões de pessoas físicas enviaram a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo legal.

SERVIÇO

IR Solidário – UniFAJ 2026

Datas: 11 a 15 de maio

Horário: 19h às 21h30

Local: Sala Coworking – bloco 6 (cinza), Campus 2 da UniFAJ – Av. Guido Tozzi – Tanquinho Velho, Jaguariúna

Atendimentos gratuitos

Sobre UniFAJ e UniMAX

Com 27 anos de atuação e mais de 10 mil alunos formados, o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e o Centro Universitário Max Planck (UniMAX), ambos do Grupo UniEduK, são instituições reconhecidas pelo MEC com nota máxima (5). São mais de 50 cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio, distribuídos entre 8 campi nas cidades de Jaguariúna e Indaiatuba, no interior de São Paulo. A estrutura inclui hospitais veterinários, centros de especialidades médicas, clínicas médicas e laboratórios modernos. O modelo de ensino é baseado em metodologias ativas de aprendizado e os cursos presenciais contam com pelo menos 50% de aulas práticas desde o início, além de certificações intermediárias nas modalidades EAD, extensão, pós-graduação e MBA.

Imagem: Igor Carreira/Divulgação UniFAJ