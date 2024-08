Rodada do Fim de Semana na 1ª Copa de Santo Antônio 2024 é Marcada por Goleadas e Emoção no Campo Municipal

O último fim de semana foi de grandes emoções no Campo Municipal José Ferreira Neto, com os times da 1ª Copa de Santo Antônio 2024 se enfrentando em partidas acirradas. No sábado, 17 de agosto, a rodada começou com um confronto equilibrado entre C.S.K.A. e Alagoas F.C., que terminou com a vitória apertada de 2 a 1 para o Alagoas F.C.

Em seguida, o público foi brindado com uma verdadeira chuva de gols no duelo entre Explosão e Dioferre. A equipe do Dioferre não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada de 7 a 0, fechando o sábado com um show de futebol.

No domingo, 18 de agosto, as emoções continuaram com o embate entre Maria Helena F.C. e 100 Limites. O 100 Limites conseguiu arrancar uma vitória suada por 1 a 0, garantindo três pontos importantes. Para finalizar a rodada, Paulista e Figueirense protagonizaram um empate de 1 a 1, em uma partida disputada até o último minuto.

Os torcedores podem esperar mais um fim de semana de muita disputa. No sábado, 24 de agosto, o Canarinho enfrentará o Maria Helena F.C. às 13h30, seguido pelo confronto entre 100 Limites e Figueirense às 15h15.

No domingo, 25 de agosto, a bola começa a rolar cedo, às 08h00, com o jogo entre Explosão e C.S.K.A. Logo em seguida, às 09h45, Dioferre e Real Aliança medem forças em mais um duelo que promete ser emocionante.

Tabela de Classificação Atualizada

Após a rodada do dia 18 de agosto, a tabela de classificação da 1ª Copa de Santo Antônio 2024 está assim:

Grupo A

1. Dioferre – 9 pontos

2. Real Aliança – 7 pontos

3. Alagoas F.C. – 6 pontos

4. C.S.K.A. – 1 ponto

5. Explosão – 0 pontos

Grupo B

1. Paulista – 10 pontos

2. Figueirense – 7 pontos

3. Canarinho – 3 pontos

4. 100 Limites – 3 pontos

5. Maria Helena F.C. – 0 pontos

A expectativa para os próximos jogos é alta, com os times buscando se consolidar nas primeiras posições e garantir suas vagas na fase decisiva da competição.

foto: ilustrativa