Rodovia dos Agricultores receberá melhorias em diversas etapas

A próxima etapa para a recuperação da Rodovia dos Agricultores está definida. Uma das mais recentes conquistas municipais já consta na licitação LPN 173/2021. O processo licitatório prevê para o dia 6 de agosto a abertura dos envelopes de propostas que deverão resultar na contratação da empresa responsável pela execução das obras.

A pista MMR-347, que faz a ligação entre os municípios de Mogi Mirim e Artur Nogueira, irá receber investimentos de cerca de R$ 25 milhões obtidos pelo governo estadual junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Etapas

De acordo com o Programa de Investimento Rodoviário, os serviços preliminares integram as primeiras ações definidas pelo cronograma das obras. Na sequência ocorrem as atividades de terraplenagem e pavimentação. Já as obras de drenagem, sinalização viária e serviços de segurança integram a terceira fase das benfeitorias. O prazo para realização dos serviços é de 12 meses.

Extensão

Totalizando 23 km de extensão, sendo 10,7 km no município de Mogi Mirim e 12,3 km pertencentes a Artur Nogueira, as obras irão beneficiar os dois municípios que, juntos, possuem uma população de aproximadamente 150 mil habitantes. “É uma obra extremamente importante, pois é uma rodovia essencial para o escoamento da produção agrícola. As benfeitorias também irão contribuir para assegurar mais segurança no trânsito dos moradores daquela região”, explicou o Prefeito Paulo de Oliveira e Silva.