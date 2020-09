Rodrigo Falsetti e Major Tuckumantel confirmam candidatura em Convenção

No último sábado, 05, foi realizada a convecção no Makukos onde foi confirmada a candiduta de Rodrigo Falsetti e Major Marco Tuckumantel a prefeito e vice de Mogi Guaçu.

Estiveram presentes vereadores e apoiadores dos candidatos, além do Deputado Federal Guilherme Campos (PSD). O vice agradeceu a confiança e por acreditarem na vontade de trabalhar e de contribuir com a cidade, com o governo do nosso futuro prefeito Rodrigo.

“Durante toda a minha vida servi à sociedade. Quem me conhece sabe que fiz carreira na Polícia Militar do Estado de São Paulo, começando como Soldado até me tornar Major. Foram mais de 30 anos de dedicação. De entrega pessoal ao bem-estar coletivo e das pessoas”, comentou Tuckumantel.

“Hoje tenho a alegria de estar ao lado de um líder que partilha dessa mesma vocação. A vocação do serviço. Acredito no Rodrigo. Acredito na intenção e nas ideias que tem para nossa Mogi Guaçu. E serei seu aliado de primeira hora diante desse grande desafio. Não serei um vice de expectativa. Serei um parceiro de trabalho duro e diário. Um vice trabalhador. Presente”, completou.

Quem faz política com o coração compreende melhor os anseios da cidade. E só quem tem coragem de escutar a voz do povo é capaz de promover as mudanças de que tanto se precisa.