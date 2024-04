ROMU APREENDE MAIS UM ADOLESCENTE COM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

Da Redação

Em mais uma ação determinada e eficaz da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, a equipe ROMU Alfa realizou a captura de mais um adolescente envolvido em atividades criminosas. No dia 4 de abril, durante patrulhamento no Bairro Sacilotto II, os agentes visualizaram um indivíduo conhecido nos meios policiais como (A), com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e diversos registros criminais.

Após abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com (A). No entanto, a equipe ROMU Alfa estava ciente de que havia um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor.

Diante das evidências e da ordem judicial vigente, foi dada voz de apreensão ao menor infrator, que foi conduzido à presença da autoridade policial competente para as devidas providências legais. A Autoridade Policial, após análise dos fatos apresentados, determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de Busca e Apreensão de Adolescente, dando seguimento ao processo conforme a lei determina, colocando-o à disposição da justiça.

Essa operação reforça o compromisso da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira em combater a criminalidade, especialmente o tráfico de drogas, garantindo a segurança e o bem-estar da população. O trabalho integrado das equipes demonstra a eficiência e a dedicação no cumprimento do dever em prol da comunidade.