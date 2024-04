ROMU com Apoio do Canil conduz dois adolescentes para Delegacia após denúncia de tráfico

Na tarde de 02 de abril de 2024, a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, em operação conjunta da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) com apoio do Canil, conduziu dois adolescentes à Delegacia após uma denúncia de tráfico de drogas. A ação resultou na apreensão de substâncias entorpecentes na área verde do Córrego Cotrins, localizada no Bairro Sacilotto.

De acordo com o Boletim de Ocorrência a natureza do incidente foi descrita como “Ato Infracional/Tráfico de Drogas”. Os suspeitos foram identificados como M.T.B e K.O.D.S, ambos com 15 anos de idade.

A equipe de patrulhamento foi alertada por meio do sistema de monitoramento do Centro de Controle Operacional (Cecon) sobre a presença de dois indivíduos suspeitos realizando atividades suspeitas na área verde do Córrego Cotrins. Os adolescentes eram vistos frequentemente adentrando o referido local e retornando.

Ao chegarem ao local, os agentes da ROMU avistaram os dois suspeitos, cujas características coincidiam com as informadas pela denúncia. Com o apoio da viatura, foi realizada a abordagem dos adolescentes, que já eram conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a revista pessoal, M.T.B foi encontrado com cinco invólucros plásticos tipo ZIP LOCK contendo substância análoga à maconha, além de um celular iPhone branco e R$ 1,00 em moeda. Já K.O.D.S portava um celular iPhone preto e R$ 75,00 em notas diversas.

Após a abordagem, os agentes realizaram buscas na área onde os suspeitos eram vistos frequentemente, resultando na localização de uma sacola plástica amarela contendo mais dez invólucros plásticos tipo ZIP LOCK com substância semelhante à encontrada com M.T.B, além de diversas embalagens vazias utilizadas para o embalo das drogas.

Para auxiliar nas investigações, foi acionado o Canil da Guarda Civil Municipal, com a presença do inspetor Paschoal e o cão Luppy, que realizaram trabalhos de faro no local, porém não encontraram mais itens ilícitos.

Os adolescentes foram conduzidos à Delegacia, onde a autoridade policial competente deliberou o registro do Boletim de Ocorrência por Tráfico de Drogas. Após os procedimentos legais, ambos foram liberados sob responsabilidade de seus responsáveis legais.

A Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira reafirma seu compromisso com a segurança pública e continua atuando de forma diligente no combate ao tráfico de drogas e outras atividades ilícitas que ameaçam a tranquilidade da comunidade.