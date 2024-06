ROMU com o Apoio do Canil Localiza Drogas na Área Verde do Bairro JD Batistela

Em uma operação, a ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, com o apoio do canil, localizou e apreendeu drogas na área verde do bairro JD Batistela. A ação resultou na apreensão de 40 pedras de crack e na condução de um indivíduo para a delegacia.

A operação foi realizada em uma região conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas. Os agentes da ROMU, liderados pelo 2ª CL Gonçalves e acompanhados pelo Inspetor Liberato, participaram da operação.

O canil, sob a liderança do Inspetor Carneiro e com o auxílio do K9 Lupy, desempenhou um papel crucial na localização das substâncias ilícitas. O faro apurado do cão policial foi determinante para encontrar as drogas escondidas na área verde, facilitando a ação dos agentes.

O indivíduo detido foi conduzido à delegacia de polícia, onde será autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Esta ação reafirma o compromisso da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança dos cidadãos. A integração entre as equipes da ROMU e do canil demonstra a eficiência e a importância do trabalho conjunto na manutenção da ordem pública.

Apreensões:

(40) Pedras de Crack

ROMU Inspetoria:

Mot: 2ª CL Gonçalves

Enc: Inspetor Liberato

Canil Inspetoria:

Mot: Inspetor Carneiro

K9: Lupy