ROMU de Artur Nogueira captura procurado por roubo em operação preventiva

Da Redação

No último dia 19 de fevereiro, a equipe da ROMU INSPETORIA de Artur Nogueira estava em patrulhamento preventivo pela Rua Joaquim José de Santana, no bairro Chácara Benvenuto, quando avistaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo prenome de “W”. Sua reação ao perceber a presença da viatura da ROMU foi de espanto, o que levou à abordagem.

Após realizar uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, a equipe já estava ciente de que havia um mandado de prisão condenatório em aberto contra “W”. A informação foi fornecida por um Guarda Municipal de Campinas da unidade do GAE.

O mandado de prisão, foi expedido pelo Departamento de Execuções Criminais com validade até 5 de setembro de 2029, pelo crime previsto no artigo 157 do Código Penal.

Diante dessa constatação, “W” foi detido pela equipe da ROMU e conduzido ao plantão policial. No local, foi dado ciência à autoridade policial dos fatos, que deliberou pela elaboração do Boletim de Ocorrência de Natureza: Captura de Procurado. Em seguida, o indivíduo foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde foi submetido a exame cautelar.

Ao término da ocorrência, “W” permaneceu à disposição da justiça. A ação da ROMU de Artur Nogueira demonstra o compromisso das forças policiais em garantir a segurança da população e a aplicação da lei, contribuindo para a redução da criminalidade na região.