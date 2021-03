Romu Mogi Guaçu prende homem por tráfico no Santa Terezinha

Em patrulhamento preventivo Ostensivo nesta quinta-feira, 11, pelo Jardim Santa Terezinha a equipe da Romu – Ronda Ostensiva Municipal, composta pelos Guardas Civis Municipais Gonçalves, Everton e Taiguara avistaram um homem com uma sacolão em mãos.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o mesmo lançou a sacola no telhado e tentou evadir do local. O homem foi abordado e com ele foi encontrado um pino de cocaína. Na sacola os GCMs localizaram mais 101 pino do mesmo entorpecente. O indivíduo negou a comercialização da droga;

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão, e foi encaminhado a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por Tráfico de entorpecentes, ficando recolhido a disposição da justiça.